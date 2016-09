A2A: cambia logo, 'Presente nel futuro' il pay off

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 30 set. (AdnKronos) - Nuovo logo per A2A che è stato rivisitato: viene conservato il colore azzurro istituzionale, mentre il pay off recita 'Presente nel futuro'. "Il restyling del brand accentua alcuni elementi grafici già presenti e sottolinea ora la visione d’insieme di A2A, evidenziando la mappa stilizzata di una città vista dall’alto. Una prospettiva che consente di mettere a fuoco la Smart City secondo A2A e l’integrazione di tutti i servizi dedicati ai cittadini: energia, ambiente, acqua, calore, reti e fibra ottica" spiega la multiutility in una nota.Il restyling del logo interesserà anche alcune società del gruppo, ciascuna delle quali sarà caratterizzata da un accento cromatico distintivo.

