Venezia: continua il pressing polizia municipale sui pusher di Parco Albanese

Venezia, 29 set. (AdnKronos) - Proseguono le operazioni antidroga della Polizia municipale al Parco Albanese di Mestre: ieri pomeriggio gli agenti, sia in divisa che in borghese, con il supporto del cane antidroga Kuma, sono intervenuti a più riprese, sequestrando un etto e mezzo di sostanze stupefacenti. Una parte di hashish e marijuana è stata rinvenuta nella zona dei “cubi”, sotterrata all'interno di profonde buche ricoperte da foglie e rami secchi, mentre il grosso è stato trovato all'interno del boschetto, tra il laghetto e lo stagno. Sempre nella zona del laghetto sono state sequestrate alcune dosi di cocaina, racchiuse in contenitori di plastica degli ovetti di cioccolata. Le operazioni sono poi proseguite nella zona “calda” di via Monte San Michele, dove sono state rinvenute altre sette dosi di marijuana già confezionate singolarmente e pronte per lo spaccio al dettaglio.

