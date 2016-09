Veneto: sottoscritto in Regione l'accordo sulle nuove Province (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il 26 settembre, il Presidente Soranzo è stato presente a Venezia, convocato a Palazzo Balbi dal Vicepresidente della Giunta veneta, Gianluca Forcolin, insieme agli altri Presidenti provinciali, al Presidente dell’Upi e alle rappresentanze dell’UNCEM e dell’ANCI Veneto per la firma del documento di governo del processo di riorganizzazione delle funzioni conferite dalla Regione alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia.Il principio generale - spiega la Regione del Veneto- è che le Province e la Città Metropolitana di Venezia, quali enti di area vasta previsti dalla cosiddetta riforma Delrio, continuino ad esercitare le funzioni non fondamentali conferite dalla Regione, garantendo la continuità dei servizi offerti ai cittadini. Parte ora un’ulteriore fase del processo di riorganizzazione, che prevede una ricognizione delle funzioni e degli standard di servizio e l’individuazione di eventuali proposte di riassetto, a partire dal 2017, che saranno comunque concordate.L’accordo conferma che la Regione provvederà all’erogazione delle risorse finanziarie per il personale e per gli altri oneri correnti delle Province e della Città Metropolitana di Venezia. Per l’esercizio 2016, rispetto ai 35 milioni già stanziati in bilancio, la Regione si è impegnata a mettere a disposizione un milione di euro in più con l’assestamento, mentre per il 2017 è previsto un incremento dello stanziamento complessivo a 40 milioni di euro. Nel riparto, criteri di priorità saranno riservati alle funzioni relative ai servizi sociali e in particolare agli alunni con disabilità sensoriali. Nel corso della riunione in Regione è stata approvata all’unanimità anche la convenzione tra la Regione e le Province sui Servizi per l’impiego, sul cui futuro si è ancora in attesa d’indicazioni da parte del Governo.

