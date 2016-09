Veneto: sottoscritto in Regione l'accordo sulle nuove Province

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 29 set. (AdnKronos) - “Il pre-accordo quadro sottoscritto lunedì scorso in Regione o considero un punto di partenza non d’arrivo, nell’ambito dell’applicazione della Legge Delrio. Le convenzioni stipulate con l’Amministrazione regionale infatti normano e finanziano attività relative al biennio 2015-2016, quindi già svolte o alle quali mancano ancora poco più di tre mesi d’esercizio". Lo sottolinea il Presidente della Provincia, Enoch Soranzo."Auspico che questo percorso di massimo efficientamento della macchina amministrativa e di continuità dei servizi offerti ai cittadini rappresentino la base per accordi futuri, condivisi anche per i prossimi due anni dalla Regione - spiega - Sono soddisfatto per il riconoscimento dell’egregio lavoro svolto finora dalle Province relativamente alle funzioni già delegate, e che si sia dimostrato che il rapporto cittadino/istituzione è molto più stretto quando si sviluppa in un ambito territoriale più ristretto rispetto a quello regionale". "Come Presidente di Provincia mi piacerebbe che gli accordi con la Regione per il biennio 2017-18 si chiudessero in tempi brevi, così da poter programmare efficacemente il nostro impegno sul territorio”, spiega.

Adnkronos