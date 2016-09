Twinset, Regional Randstad Award per opportunità realizzarsi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 29 set. (Labitalia) - "In Twinset il rispetto per i collaboratori, lo scambio di informazioni, la competenza, la determinazione e la passione per il proprio lavoro permette ad ognuno di affrontare le complessità del mercato, di crescere e di realizzarsi nel proprio lavoro”. Così Alessandro Varisco, amministratore delegato di Twinset Simona Barbieri Spa, commenta il Regional Randstad Award Centro ricevuto classificandosi al terzo posto come azienda più attrattiva dell’Italia centrale per i potenziali dipendenti.“La nostra azienda ha il vantaggio di essere cresciuta in un'area dove la capacità di coniugare la creatività con la concretezza e la tradizione rende possibile l'espressione di eccellenza italiana”, conclude l’ad dell’azienda di Modena.

