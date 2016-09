Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - I costi per la ricostruzione "non li puoi stimare, il processo si allarga piano piano. I soldi per partire ci sono. Non abbiamo paura a metterci tutto quello che serve. Sulle scuole per i tuoi figli, non c'è da discutere. I sindaci devono tornare a progettare...". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, lasciando palazzo Madama dopo aver ascoltato l'intervento di Renzo Piano sul progetto Casa Italia."Propongo un gruppo di lavoro, che è accanto a me, e che non chiede nulla se non di essere utile al Paese - ha affermato in aula Renzo Piano - Bisogna realizzare dieci prototipi, lungo l'arco dell'Appennino e poi sceglierli. Si possono costruire in tempi brevi, abbiamo la competenza per poterlo fare". Piano ha parlato di un "progetto" di lungo periodo, che deve mettere in conto la costruzione di 10 milioni di case. "Non è accademia, sono una persona pratica, un costruttore di città, di luoghi per la gente", ha sottolineato il senatore a vita.

Adnkronos