Sanità: il parto naturale? Le neomamme lo percepiscono più stressante (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - “La dimissione precoce dopo il parto vaginale fisiologico è diventata pratica sempre più frequentemente attuata nel mondo industrializzato, ancorché la presa in carico del dolore e dello stress post-partale della neomamma risulti ancora un obiettivo difficile da controllare sia in termini di dimissione in sicurezza, sia di successo di allattamento al seno. La dimissione precoce dopo taglio cesareo è invece pratica d’élite, più complessa e più difficilmente realizzabile per il contestuale ritardato recupero psicofisico dopo un intervento chirurgico maggiore, oltretutto pesantemente gravato dal ridotto successo nell’allattamento al seno. La sfida del nostro progetto, in tempi di pandemia di tagli cesarei, è stata duplice – spiega il dr. Straface -. Da una parte testare con strumenti psicofisici internazionali validati il dolore e lo stress nelle puerpere a 36 ore dal taglio cesareo, contestualmente alla dimissione in confronto con le puerpere da parto vaginale"."Dall’altra valutare il pattern dell’allattamento dalla dimissione al primo, terzo, sesto mese post-partum in confronto con le puerpere da parto vaginale, come risultato atteso della individualizzazione del trattamento antalgico post-operatorio. Segnatamente, la dimissione media dopo sia parto vaginale che taglio cesareo si concretizza con una degenza media rispettivamente di di 2,26 e 2,37 giorni”, spiega.

Adnkronos