Sanità: il parto naturale? Le neomamme lo percepiscono più stressante

Padova, 29 set. (AdnKronos) - I livelli di stress percepito dalle donne sono significativamente più alti in coloro che hanno partorito per via vaginale rispetto a quelle che hanno messo al mondo il loro bambino con taglio cesareo. Per contro il dolore percepito è maggiore nelle madri che hanno affrontato un parto cesareo rispetto a quelle che hanno partorito per via vaginale. E’ il dato, mai rilevato prima in letteratura scientifica, che emerge da uno studio clinico condotto dalla Divisione di Medicina perinatale del Policlinico di Abano Terme (Padova), diretta dal dottor Gianluca Straface. Coinvolte nell’analisi 120 madri in dimissione a 36 ore dal parto, 60 dopo parto cesareo e 60 dopo parto vaginale, comparabili per parità ed età (+2 anni). Tutte avevano una buona padronanza della lingua italiana, avevano avuto una gravidanza singola, a termine, e avevano espresso l’intenzione di allattare i loro nati sani, gestiti in regime di rooming in. I risultati ottenuti dall’indagine consentono ora di procedere a dimissioni sempre più personalizzate con pieno controllo del benessere psicofisico e del dolore in puerperio a favore di una ottimale prevalenza di successo di allattamento al seno.Lo studio, condotto interamente su donne che hanno partorito nella struttura aponense tra settembre 2015 e febbraio 2016, realizzato dal dr. Straface in team con Lara Giliberti, Francesca Volpe, Barbara Benevento, Carlotta Bucci, Vincenzo Zanardo, si è classificato tra i primi tre vincitori al Quality&Safety Day 2016, la Giornata per la Sicurezza e la Qualità delle Cure sanitarie promossa dalla Regione Toscana. Il premio è stato ritirato questa mattina dallo stesso dr. Straface.

