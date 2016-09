Salute: ottobre mese prevenzione dentale, check up gratis e tariffe fisse

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos Salute) - A ottobre torna la 36.esima edizione del mese della prevenzione dentale, un appuntamento ormai fisso delle famiglie italiane con il dentista, promosso da Andi, l'Associazione nazionale dentisti italiani, in collaborazione con Mentadent. Durante questo mese sarà possibile richiedere un check up gratuito in uno dei 10.000 dentisti Andi aderenti, chiamando il numero verde 800.800.121 o visitando i siti www.andi.it e www.mentadent.it. Dopo la visita gratuita, nel caso sia ritenuto necessario, potrà essere programmato un corretto percorso di prevenzione a tariffe prefissate, che comprendono: ablazione del tartaro, sigillatura dei solchi e fluoroprofilassi. Per evitare che cali l'attenzione sulla prevenzione, Andi propone anche un secondo appuntamento a marzo 2017.Il mese della prevenzione dentale è il primo programma di prevenzione odontoiatrica attivo ininterrottamente da 36 anni, è "un'occasione importante per valutare lo stato di salute orale della famiglia e ricevere consigli ad hoc per tutti i componenti. La cultura della prevenzione dentale è finalizzata ad evitare nel tempo l’insorgere di patologie orali che richiedano interventi più importanti e quindi costosi", sottolinea l'associazione in una nota ricordando che "anche grazie a quest'iniziativa e all’efficacia del modello assistenziale basato sul dentista libero professionista, oggi la salute orale degli italiani è fra le migliori in Europa".

Adnkronos