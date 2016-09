Roma, restyling del reparto Ostetricia al Fatebenefratelli sull'Isola Tiberina

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos Salute) - Ristrutturazione totale per la 'culla' dei romani, e non solo. Si sono conclusi in questi giorni i lavori al reparto di Ostetricia dell'ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina, che registra ogni anno oltre 4.000 parti.L'intervento, che riguarda un'area di 700 mq, avviato ad aprile di quest'anno e concluso in tempi record senza mai cessare l'attività del servizio - sottolinea l'ospedale in una nota - è stato progettato per rispondere ai più alti e innovativi standard di qualità e sicurezza. Il risultato è un reparto completamente rinnovato e attrezzato secondo criteri strutturali e tecnologici di massimo livello.Insieme a 8 nuove sale travaglio/parto, sono allestite due nuove sale operatorie dedicate ai parti cesarei, una sala parto per le emergenze e una sala risveglio per le donne che hanno appena subito il taglio cesareo, i cui parametri saranno monitorati tecnologicamente. Altro intervento significativo l'ampliamento dell'isola neonatale, con accesso diretto sia dalle sale operatorie che dalle sale travaglio/parto, destinata ad accogliere fino a 4 bambini contemporaneamente per poter riservare ai nuovi arrivati l'accoglienza di cui hanno bisogno al momento della nascita. In caso di necessità, il bambino potrà essere sempre trasferito nella vicina Terapia intensiva neonatale, valore aggiunto della struttura, aperta ai genitori 24 ore su 24.Il progetto del Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, totalmente auto-finanziato con un investimento di oltre 1 milione di euro, "ha voluto rinnovare un servizio che è già fiore all'occhiello e punto di eccellenza per le nascite a Roma e nel Lazio, primo della Capitale ad aver dato accesso gratuito al parto senza dolore a tante mamme che ne fanno richiesta. Un servizio di alto livello, oggi ripensato e potenziato sempre più a misura di mamma e di bambino".

