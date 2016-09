Rfi: linea Verona-Brennero, domenica rimozione di un residuato bellico

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Verona, 29 set. (AdnKronos) - Domenica 2 ottobre, su ordinanza del Prefetto di Trento, dalle 9.00 alle 12.00 sarà sospeso la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Trento e Ala sulla linea ferroviaria Verona - Brennero. Previste modifiche al programma di circolazione di alcuni treni. Il provvedimento è necessario per consentire il disinnesco e la rimozione di un residuato bellico, rinvenuto nel Comune di Rovereto. L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento dell’intervento.

Adnkronos