Regional Randstad Award Centro a Clementoni, De Cecco e Twinset

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 29 set. (Labitalia) - Gli italiani del Centro Italia sognano di lavorare in Clementoni, Fratelli De Cecco e Twinset Simona Barbieri. Sono queste le aziende vincitrici del Regional Randstad Award Centro per il 2016, il riconoscimento assegnato da Randstad, secondo player al mondo nei servizi per le risorse umane, sulla base della più importante indagine indipendente di employer branding. A consegnare il premio, stasera, in una cerimonia a Castel San Pietro Terme (Bologna), al Palazzo di Varignana, l’amministratore delegato di Randstad Italia, Marco Ceresa, nella seconda di quattro tappe attraverso il paese: dopo il Nord-Est e il Centro, sarà la volta delle macro-regioni Sud e Nord-Ovest, coprendo, in questa seconda edizione, l’intero territorio nazionale.La ricerca ha misurato il livello di attrattività percepita delle aziende dell’Italia centrale da parte dei potenziali dipendenti, ovvero quanto e per quali fattori sono capaci di ‘attirare l’attenzione’ di chi cerca lavoro o vuole cambiarlo.Lo studio è stato condotto fra aprile e maggio 2016 intervistando 4.000 persone, fra studenti, lavoratori e disoccupati, di età compresa fra 18 e 65 anni, suddivisi per genere, fasce di età e livello di istruzione. Sono state analizzate 100 imprese con un numero di dipendenti compreso fra 200 e 999, attive in 10 settori merceologici. Dai risultati dell’indagine emerge, quindi, che Clementoni è l’azienda più attrattiva dell’Italia centrale per i potenziali dipendenti, con il 68,6% delle preferenze fra gli intervistati. Seguono Fratelli De Cecco, scelta dal 67,5% del campione, e Twinset Simona Barbieri, che ha raccolto il 67,2% dei voti.Riguardo ai singoli fattori di attrattività delle aziende indagate dallo studio, Technogym si distingue per management e solidità finanziaria, mentre Clementoni ritira il premio per atmosfera di lavoro piacevole. Twinset Simona Barbieri primeggia per contenuto di lavoro interessante e Industria Chimica Adriatica per retribuzione & benefit.Randstad Holding nv è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di risorse umane e somministrazione di lavoro. Presente in 39 Paesi con 4.473 filiali e 29.750 dipendenti, per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2015 19,2 miliardi di euro, è la seconda agenzia di servizi Hr al mondo. Presente dal 1999 in Italia, conta ad oggi oltre 1.300 dipendenti e circa 200 filiali a livello nazionale. E’ la prima agenzia per il lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e Gees (Gender Equality European Standard) in materia di pari opportunità.

Adnkronos