Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Dice Matteo Renzi in un'intervista pubblicata oggi che se gli elettori di centrodestra giudicheranno la riforma nel merito non potranno che ritrovarcisi in pieno e votare Sì perche', spiega, la sua riforma costituzionale e' quella che voleva Berlusconi. Serve altro per spiegare perche' noi diciamo No a questa riforma?". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell'esecutivo nazionale di Sinistra Italiana.

