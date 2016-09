Referendum: Cuperlo, se vince No Renzi si dimette e poi parola a Colle

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Se vince il no io penso che non bisogna drammatizzare l'esito del referendum perchè l'Italia ha tutte le risorse, le capacità, le energie, per affrontare qualunque situazione. Mi permetto di dire che le parole che Renzi ha speso mesi addietro per rivendicare la paternità della riforma e anche la responsabilità del governo, conoscendo un po' il carattere e anche la coerenza dell'uomo, manterrà l'impegno". Lo afferma Gianni Cuperlo della sinistra Pd a La7."Io non do' consigli al presidente del Consiglio su questo piano, ma credo ci sarebbe una forza abbastanza inerziale nel prendere atto che una eventuale sconfitta porterebbe a un atto politico conseguente del presidente del Consiglio che rimetterebbe l'incarico, poi sarebbe questione del presidente Mattarella se reinvestire Renzi o pensare a soluzioni diverse", conclude.

