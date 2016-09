Referendum: Cuperlo a Renzi, 'si vince a destra' brutta frase

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - "'Il referendum si vince a destra' non è una bella frase detta dal segretario del Pd, e non è una bella frase detta dal presidente del Consiglio, perchè il referendum riguarda quasi un terzo della Carta costituzionale, e io ho sempre pensato che noi dovessimo cercare, sia nella fase in cui la riforma è stata costruita, scritta, votata, che nella fase in cui il popolo italiano si pronuncerà, di tenere assieme questo Paese". Lo ha detto Gianni Cuperlo a Omnibus su La7. "Quindi -aggiunge l'esponente della sinistra dem- con l'idea di mettere sul piatto della bilancia i voti della destra, magari con delle aperture come quella sul Ponte, in contrapposizione ai veti della sinistra, temo che rischiamo di svegliarci il giorno dopo il referendum, chiunque vinca, con istituzioni non più solide ma più fragili, con un Paese più diviso. E anche con una sinistra più divisa".

Adnkronos