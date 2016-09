Referendum: Bianconi, interrogazione Boschi su viaggio in Sud America

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - Maurizio Bianconi di Cor ha presentato un'interrogazione a Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Paolo Gentiloni, sul viaggio in Sud America del ministro dei Rapporti con il Parlamento. Una missione giudicata un "raid elettorale" a favore del Sì e per questo, il deputato di Cor, chiede che il ministro rimetta le deleghe. "In questi giorni appare con rilievo nella stampa e nei media di una visita in America Latina del ministro dei Rapporti col Parlamento e delle Riforme con incontri organizzati debitamente dal corpo diplomatico in loco che si risolvono in meeting a sostegno del Sì al referendum relativo alla legge Renzi Boschi. Tali incontri vengono poi corroborati con dichiarazioni / interviste promozionali sulle reti Rai,nei quali il Ministro in discorso, da vero testimonial promozionale, reclamizza il Sì e la connessione della sua opera con gli 'italiani all'estero'", si legge nell'interrogazione."Nella sostanza la trasferta latinoamericana del ministro Boschi appare un raid elettorale, compiuto con mezzi e strutture istituzionali a spese dei cittadini con sostegno della Rai e dunque a carico di tutti i cittadini e non dei comitati del Sì aut similia". Quindi, si chiede "se non si ritenga di dover con viva urgenza richiedere al ministro un pronto rientro in sede e il rimborso di ogni spesa sostenuta sin qui dalla Repubblica per il sostegno del Sì nella trasferta sudamericana" e "doveroso invitare il ministro in discorso a rimettere le deleghe, risultando evidente una reiterata inadeguatezza ai compiti relativi alle funzioni".

