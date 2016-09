Referendum: Bersani, voti destra? Renzi va dove lo porta il cuore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Uno va dove lo porta il cuore". Pier Luigi Bersani risponde con quella che lui stesso definisce "una battuta" all'affermazione di Matteo Renzi, per il quale per vincere il referendum sulle riforme bisognerà prendere voti a destra. "Lui -prosegue l'ex segretario del Pd ospite di 'Piazza pulita' su La7- ritiene che noi bisogna andar di là, bisogna prenderli di là", anche perchè a sinistra i consensi "non bastano soprattutto se li perdi. Lui sta governando con una vittoria nostra di un pelo, ma dove dicevamo 'non andare con Berlusconi, non andare con Verdini, tenersi l'articolo 18, non fare il ponte sullo stretto', dicevamo questo".

Adnkronos