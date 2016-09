Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Non credo che la gente si faccia impressionare", ma "un titolo più sobrio avrebbe aiutato". Pier Luigi Bersani, ospite di 'Piazza pulita' su La7, interviene così a proposito delle polemiche sul quesito che comparirà sulla scheda per il referendum sulle riforme. Per la Brexit, ricorda l'ex segretario del Pd, "la Corte suprema, essendo in vantaggio i sì, non accettò di scrivere sì o no, ma rimanere o andarsene".

