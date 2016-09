Referendum: Bersani, errore clamoroso farne giudizio di Dio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Il referendum è importante ma è stato un errore clamoroso farne un giudizio di Dio che ci espone a speculazioni di ogni genere, finanziarie e politiche”. Lo dice Pier Luigi Bersani a Radio 24. “Non sottovaluto" l'importanza del voto, aggiunge, ma "rendiamoci conto, lo dico a chi è fuori dall’Italia, le cancellerie, che se adesso abbiamo due camere ne avremo due anche dopo, c’è un via vai normativo e lo avremo un po’ anche dopo, non facciamone una questione, perché il giorno dopo siamo messi come il giorno prima”.

