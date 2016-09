Randstad, nel Centro attraggono retribuzione e sicurezza posto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 29 set. (Labitalia) - Retribuzione e sicurezza del posto sono i fattori più importanti, nel Centro Italia, nella scelta dell'azienda in cui andare a lavorare. A rivelarlo è l’indagine condotta da Randstad, secondo player al mondo nei servizi per le risorse umane, in occasione dell’assegnazione del Regional Randstad Award Centro, giunto alla sua seconda edizione.Una ricerca indipendente (nessuna azienda può iscriversi o pagare per partecipare) che considera la percezione dell’opinione pubblica rispetto alla capacità di employer branding delle imprese. Uno spin off dell’indagine globale commissionata da Randstad in 25 Paesi, che coinvolge complessivamente oltre 200.000 persone.L’obiettivo è quello di indagare quali sono i criteri che guidano le scelte degli italiani quando valutano l’azienda per cui lavorare, ma anche capire in che modo le aziende agiscono per attirare e valorizzare i talenti e quanto sono efficaci.Dall’indagine emerge che, in questa area del paese, i principali fattori considerati dai potenziali dipendenti per valutare un’azienda e un impiego sono retribuzione e benefit e sicurezza del posto di lavoro, indicati da oltre metà del campione (53%), seguiti da atmosfera piacevole del posto di lavoro (51%), work-life balance (45%) e solidità finanziaria (43%).Quanto ai settori merceologici più ambiti dai potenziali dipendenti dell’Italia centrale, sono l’abbigliamento e accessori, indicato dal 60% del campione, l’industria non metallurgica, che ha raccolto il 59,8% delle preferenze, e l’arredamento, scelto dal 56% dei potenziali lavoratori.

