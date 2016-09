Rak Ceramics lancia al Cersaie il suo nuovo marchio mondiale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 28 set. (Adnkronos) - Rak Ceramics, uno dei brand ceramici più grandi al mondo, annuncia al Cersaie a Bologna, il lancio del nuovo marchio che fonderà tutte le consociate (sussidiarie) a livello mondiale. La nuova strategia partirà con effetto immediato negli Emirati Arabi e coinvolgerà le filiali nel corso del 2017. Il riposizionamento del marchio rientra all’interno di una serie di inziative che mirano a fare di Rak Ceramics il produttore leader nelle soluzioni di lifestyle a livello mondiale. Il nuovo logo dell'azienda è apparso in anteprima presso lo stand Rak Ceramics e rivela chiaramente la visione "room for imagination" (spazio all’immaginazione) e la mission aziendale, enfatizzati anche dai materiali e da Maximus mega-slab, la lastra in porcellanato più grande prodotta nell’area Mena (Middle east north Africa). "Oggi celebriamo una nuova tappa del nostro percorso: lanciamo la nuova strategia di branding e siamo orgogliosi di farlo durante il Cersaie - commenta Abdallah Massaad, Ceo del gruppo -. Il nuovo logo è parte di un articolato piano di creazione del valore che ha visto il suo inizio nel 2014 ed è stato sviluppato per migliorare l’integrazione attraverso il business, ovvero ottimizzare e uniformare la nostra rete distributiva globale". "Rak Ceramics - aggiunge Massad - ha 25 anni di esperienza in campo ceramico. E’ questa esperienza, unita all’ampia gamma di prodotti disponibili, al focus sull’innovazione continua e all’impegno nel realizzare prodotti di alta qualità che costituiscono i quattro pilastri della nostra visione. I nostri materiali sono già presenti in alcuni degli edifici più rilevanti a livello architettonico e il lancio di una nuova strategia di branding riflette le nostre aspirazioni a diventare il produttore leader mondiale nelle soluzioni di lifestyle". Rak Ceramics è stata fondata nello stato di Ras Al Khaimah nel 1989, dallo Sceicco Saud Bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio supremo di Ras Al Khaimah. Oggi Rak Ceramics è uno dei produttori ceramici più grandi a livello mondiale e ha venduto fino ad adesso più di 1 milione di metri quadri di piastrelle, rifornendo clienti in più di 150 paesi attraverso il suo network in Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Asia, Nord e Sud America e Australia. Ha un fatturato annuo di 1 miliardo di dollari ed è uno dei brand più grandi al mondo specializzato in ceramica, gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti, sanitari, stoviglie e rubinetteria. Rak Ceramics produce 110 milioni di mq di piastrelle, 5 milioni di pezzi di sanitari, 24 milioni di pezzi di stoviglie in porcellana e 600.000 pezzi di rubinetteria all’anno, nei 17 impianti produttivi dislocati fra Emirati, India, Bangladesh e Iran.

Adnkronos