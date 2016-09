RAK Ceramics, Cersaie 2016 prima tappa di un nuovo percorso

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 29 set. (Labitalia) - “Cersaie 2016 rappresenta la prima tappa di un nuovo percorso per RAK Ceramics”. A dirlo Andrea Mensitieri, VP Marketing and Product development di RAK Ceramics. “Un percorso cominciato nel 2015 -sottolinea- con un importante piano di rebranding e che oggi viene presentato attraverso una campagna globale, ma anche attraverso un nuovo logo, nuove showrooms, nuovi strumenti e soprattutto un nuovo approccio allo sviluppo ed alla promozione delle nuove collezioni presso il trade e gli influencers, ai quali ci rivolgiamo come brand leader mondiale nelle soluzioni di lifestyle".“Room for imagination -spiega Marco Borghi, Senior Product Communications Manager dell’azienda- è il claim di questa campagna rivolta principalmente ad un target di progettisti e di consumatori evoluti che cercano la soluzione ideale per realizzare la propria idea di abitare". "RAK Ceramics -aggiunge- abbatte i limiti dell’immaginazione, attraverso ampiezza di gamma, innovazione, qualità ed esperienza nello sviluppo di alcuni dei progetti più iconici al mondo. Abbiamo pianificato un media mix su scala internazionale, ma con una forte attenzione a testate verticali di riferimento di ogni singolo paese sui professionisti che progettano e realizzano le proprie opere su scala globale".

Adnkronos