Porti: Venezia, sistema economico punta su Gambato presidente Adsp

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 29 set. (AdnKronos) - Unioncamere del Veneto, Confindustria Venezia, Confcommercio Veneto, Coldiretti Venezia e Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, puntano su Gian Michele Gambato come Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con sede a Venezia.Gian Michele Gambato, attuale Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, di Confindustria Venezia oltre che presidente dell’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia rappresenta, secondo i firmatari, "un tecnico espressione anche del mondo economico ed imprenditoriale, in grado di garantire il massimo raccordo tra il Porto, sempre più inteso come centro economico, e l’impresa, elementi vitali e nodali per lo sviluppo del territorio"."L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico è una questione strategica per lo sviluppo della logistica e delle infrastrutture della nostra Regione di grande interesse per il futuro del sistema delle imprese", con questo spirito Unioncamere e le Categorie economiche interessate si presentano "alla Regione per la condivisione del progetto di rilancio della portualità e per la convergenza su un nominativo che permetta il raggiungimento dell’obiettivo".

Adnkronos