Palermo: dirigente scuola, feriti e offesi da maltrattamenti bimbi

Partinico (Palermo), 29 set. (AdnKronos) - "Ci sentiamo feriti, offesi, da quello che è accaduto. E' un dramma. E' inutile nasconderlo. Siamo mortificati. Non avrei mai immaginato che potesse accadere qualcosa del genere nella mia scuola". Lo ha detto all'Adnkronos Rosa Maria Rizzo, dirigente scolastica della elementare 'Capitano Polizzi' di Partinico (Palermo), la scuole in cui ieri sono state arrestate tre maestre con l'accusa di avere maltrattato dei bambini, tra cui un alunno disabile. "Io dirigo questa scuola da meno di un mese - spiega Rizzo all'Adnkronos - Nessuno di noi sapeva nulla dell'inchiesta, di eventuali lamentele dei genitori. Nulla di nulla. Abbiamo scoperto tutto con l'arresto delle maestre. Siamo sotto choc"."Oggi pomeriggio la dirigente scolastica incontrerà alle 14 i docenti e alle 15.30 i genitori della scuola. "Voglio parlare con i genitori per rassicurarli - spiega - Devono sapere che possono stare tranquilli. Attueremo tutte le procedure per un controllo più efficace nella scuola". Alla domanda se ritiene utile le telecamere nelle classi, come auspica qualche mamma, dice: "Quando ci sarà una legge che lo permette le metteremo - spiega - Ma al momento ricordo che è assolutamente vietato. E se le mettessi commetterei un reato". Ma, avverte: "Al di là delle telecamere da installare, c'è un lavoro da fare sui docenti".

