Opec taglia produzione di petrolio, ancora nessun effetto alla pompa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. - (AdnKronos) - Bisognerà aspettare almeno domani per verificare un possibile "effetto Opec" (che ha annunciato un taglio della produzione di petrolio) sui prezzi della rete carburanti italiana. Ieri infatti i mercati internazionali dei prodotti petroliferi hanno registrato solo un incremento limitato legato alle mosse dell'organizzazione dei paesi produttori di petrolio: i prodotti raffinati in Mediterraneo hanno chiuso con la benzina a 323 euro per mille litri (+3), diesel a 319 euro per mille litri (+6). Pertanto oggi dal monitoraggio di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia non traspare nessuna variazione dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie.Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano sul self service la benzina a 1,455 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,430), il diesel a 1,296 euro/litro (-0,1 cent, pompe bianche 1,273). Gpl a 0,536 euro/litro (-0,1 cent, pompe bianche 0,519), metano a 0,978 euro/kg (+0,1 cent, pompe bianche 0,970).

Adnkronos