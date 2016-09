Montagna: Treviso, parapendio finisce tra gli alberi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Vicenza, 29 set. (AdnKronos) - Attorno alle 14 il 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un parapendio sospeso tra gli alberi, non distante dalla chiesa di Semonzo del Grappa. Il pilota, una ragazza ceca, R.K., di 27 anni, aveva infatti perso il controllo della vela in fase di atterraggio ormai quasi all'arrivo ed era finita sulla cima di una pianta, a circa 25 metri da terra, senza per fortuna riportare conseguenze. Una squadra è arrivata in prossimità dell'albero su cui si trovava, poco distante dalla strada provinciale Generale Giardino, e lo ha risalito con tecniche da tree-climbing. Una volta raggiunta, la ha assicurata e calata a terra. La ragazza è stata quindi accompagnata dai soccorritori alla sua macchina assieme al compagno, che aveva lanciato l'allarme.

Adnkronos