Lufthansa: sigla accordo con Air Berlin per noleggio 40 aerei

Roma, 29 set. (AdnKronos) - Lufthansa potenzia la flotta delle controllate Eurowings e Austrian Airlines con aerei noleggiati in 'wet lease' da Air Berlin. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, le due compagnie hanno firmato oggi una lettera di intenti che prevede un accordo di sei anni operativo dal 26 marzo 2017, in coincidenza con l'avvio dell'orario estivo 2017, per il noleggio di 40 aerei con relativi equipaggi, di cui 29 Airbus A320 e 11 A319. L'accordo definitivo dovrebbe essere sottoscritto nel quarto trimestre del 2016. Eurowings opera attualmente con un totale di 90 aerei. Con il nuovo accordo, la compagnia 'affitterà' 35 velivoli da Air Berlin che voleranno con livrea Eurowings mentre alla compagnia partecipata da Etihad farà capo la gestione delle operazioni (equipaggi e manutenzioni). I nuovi aerei saranno posizionati in sette aeroporti in Germania, a Vienna e Palma di Maiorca. Cinque aerei entreranno invece nella flotta di Austrian Airlines con l'obiettivo di rafforzare la posizione di leader nell'hub della capitale austriaca.

Adnkronos