Lavoro: Ipsos, per over 50 digitale fondamentale ma solo 14% segue corsi (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per contribuire a indirizzare il gap formativo che è emerso dalla ricerca di Ipsos, Google è impegnata da diversi anni in progetti gratuiti volti a favorire la diffusione della cultura digitale tra le imprese, i giovani e i meno giovani in cerca di occupazione. Un’esigenza sottolineata anche dalla Commissione Europea secondo cui, entro il 2020, l’85% di tutti i lavori necessiterà di competenze digitali. La piattaforma Eccellenze in digitale offre a tutti gli utenti un percorso per accrescere o ampliare le competenze digitali di base, gratuitamente, attraverso semplici moduli arricchiti da testimonianze e storie di successo. Un corso di formazione online di 10 ore, strutturato in 23 argomenti e oltre 80 lezioni, permette di ampliare e approfondire le competenze digitali, al servizio del mondo del lavoro: da come costruire la propria presenza online, all’utilizzo di mappe e social media per promuoversi al meglio, fino all’attivazione di canali di vendita sul web.

Adnkronos