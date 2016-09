Gruppo Cap: con 88% clienti soddisfatti si aggiudica premio Top Utility (6)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Per il futuro, arrivano anche diverse novità: "il Gruppo Cap - annuncia Russo - ha deciso di entrare in maniera pesante sul tema nella gestione delle acque meteoriche". "Siamo - sottolinea il manager - probabilmente la prima azienda in Italia che ha stanziato quasi 500milioni di euro nei prossimi cinque anni solo su questo tema" per cui "andremo a fare dei grossi lavori di riqualificazione delle vasche, legati alla fitodepurazione e all'utilizzo del reticolo minore per dare un contributo a quello che Comuni e sindaci ci chiedono". E cioè "fare in modo che nuovi e imprevisti eventi climatici, come le bombe d'acqua, sempre più frequenti, siano gestiti anche attraverso il contributo del gestore del servizio idrico". "Si tratta - avverte - di un lavoro importante e preciso che richiederà molto tempo, ma è necessario invertire la rotta". Il lavoro, conclude Russo, "sarà lungo, ma la rotta è tracciata e noi ne siamo particolarmente contenti".

