Gruppo Cap: con 88% clienti soddisfatti si aggiudica premio Top Utility (4)

(AdnKronos) - Per quanto concerne la forza lavoro, sono 832 i lavoratori impiegati e 2.045 i posti di lavoro indiretti creati da Gruppo Cap. Per i primi, nel 2015 sono state vengono garantiti formazione e corsi di aggiornamento professionale: i primi ; per i secondi, sono state erogate 19.261 ore di formazione per lo sviluppo delle attitudini, il rispetto delle diversità e pari opportunità.Per i fornitori, invece, è stato sviluppato un sistema unico di qualificazione, per cui a ciascuno di loro viene chiesta l'adesione alla certificazione SA8000. Lo scorso anno sono stati 5.739 i controlli ai quali sono stati sottoposti, rivolti al rispetto degli obiettivi ambientali."Fino a poco tempo fa, lavorare nel servizio idrico era poco più che cambiare tubi - afferma Russo -. Oggi è il lavoro è molto cambiato, è molto più complesso e per questo le professionalità che stiamo portando all'interno dell'azienda sono sempre più specializzate". In particolare, "sanno controllare le perdite idriche in maniera evoluta grazie alle tecnologie, sanno come trasformare i rifiuti in prodotti energetici e hanno una visione anche dal punto della gestione dei sistemi informatici innovativa e che non si limita a gestire il servizio idrico, ma anche a dare un contributo per una visione nuova delle nostre città".

Adnkronos