Gruppo Cap: con 88% clienti soddisfatti si aggiudica premio Top Utility (3)

(AdnKronos) - Tra gli altri progetti sostenuti, inoltre, anche l'efficientamento energetico delle sedi, la realizzazione di una policy per la mobilità sostenibile in azienda, lo sviluppo di tecnologie per la fitodepurazione e l'utilizzo del reticolo idrico per affrontare in maniera sostenibile il problema delle alluvioni nelle aree urbane attraverso la progettazione di bacino.Nel 2015, il 44% dell'energia è stata ricavata da fonti rinnovabili e ridotti del 3% dei consumi totali di energia rispetto al 2014. Sessantaquattro i pozzi di prima falda per irrigare le aree verdi evitando l'impiego di acqua potabile e 30.591 le tonnellate di fanghi recuperate in agricoltura. In tutto, il gruppo Cap ha ottenuto 263 titoli di efficienza energetica.

