Gruppo Cap: con 88% clienti soddisfatti si aggiudica premio Top Utility (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Oltre 120 i cantieri attivi in media ogni giorno sul territorio, oltre a 111 interventi conclusi per risolvere l'infrazione comunitaria nel 2014-2015: "La più grande soddisfazione del 2015 - spiega all'Adnkronos il presidente del Gruppo Cap Alessandro Russo - è proprio aver chiuso tutte le infrazioni comunitarie". Con "134 milioni di euro investiti in due anni, tutte le reti fognarie e gli impianti di depurazione dell'area metropolitana milanese sono finalmente a norma e quindi gli scarichi fognari non impattano più in maniera negativa sull'ambiente". Sempre in tema ambientale, "un altro importante risultato - sottolinea Russo - è il progetto che abbiamo chiamato Cap21, con 21 azioni di sostenibilità che abbiamo implementato l'anno scorso e che hanno portato dei risultati significativi, a partire dall'acquisto di energia verde al 100%". In sostanza, attraverso il programma Cap21, l'azienda ha deciso di farsi carico di 21 impegni concreti di sostenibilità basati su 5 principi riconosciuti a livello internazionale per una gestione sostenibile dell'acqua: ridurre i consumi, riutilizzare l'acqua, recuperarne i nutrienti, reindirizzare l'energia e ricostruire l'ambiente circostante.

Adnkronos