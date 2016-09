Gruppo Cap: con 88% clienti soddisfatti si aggiudica premio Top Utility

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 29 set. (AdnKronos) - Con 226milioni di metri cubi di acqua potabile erogata dal servizio di acquedotto, 7 certificazioni conformi a standard internazionali adottate e controllate da enti terzi e 2,5 milioni di cittadini serviti, l'88% dei quali si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto dei servizi prestati, Gruppo Cap si aggiudica il primo premio della Top Utility 2015 per la sostenibilità. E' quanto emerge dal bilancio di sostenibilità 2015 presentato oggi dalla utility milanese che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio della Città metropolitana di Milano e in diversi comuni delle province di Monza-Brianza, Pavia, Varese e Como.Lo scorso anno, la società ha investito 78,3 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto al 2014, pari a 215mila euro al giorno di investimenti sul territorio. Inoltre, ha messo a punto un piano di investimenti per il periodo 2016-2019 pari a 379 milioni di euro.

