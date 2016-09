Governo: Boschi a Brasilia incontra presidente tribunale e ministro Giustizia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Prosegue la missione istituzionale della ministra per le Riforme costituzionali Maria Elena Boschi, che oggi è a Brasilia". Si legge in una nota dell'ufficio stampa. La ministra, si spiega, questa mattina ha incontrato il Ministro della Pianificazione Economica Dyogo Oliveira ed ha partecipato al Gruppo di Lavoro Infrastrutture. Presenti ai lavori del Gruppo circa 30 rappresentanti di altrettante aziende italiane che, sempre stamattina, hanno incontrato associazioni di categoria e authorities coinvolte a vario titolo nell'attuazione del vasto programma di infrastrutture a cui il Brasile lega, è stato spiegato, il rilancio della sua economia."È stato un incontro operativo, che si inserisce in un percorso avviato da tempo e che è visto con grande interesse dal nostro Paese", ha osservato la ministra Boschi. "Ci auguriamo che oltre alle infrastrutture si possano trovare nuove sinergie anche in altri settori come, ad esempio, quello delle energie rinnovabili".Sempre a Brasilia, si specifica nella nota, la ministra ha poi incontrato il Segretario Generale delle Infrastrutture Wellington Moreira Franco, con il Presidente del Supremo Tribunale Federale Carmen Lúcia. Nel pomeriggio la ministra Boschi sarà ricevuta dal Ministro della Giustizia Alexandre de Moraes.

Adnkronos