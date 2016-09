Fs: sostiene giornata nazionale 'Fiabaday' (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Sono stati realizzati interventi in circa 40 stazioni, tra queste le principali sono: Bologna Centrale, Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, Firenze Santa Maria Novella, Firenze Campo Marte, Napoli Centrale, Bari Centrale, Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Rho Fiera, Roma Termini, Roma Tiburtina, Roma Ostiense, Ciampino, Ladispoli, Roma San Pietro, Novara, Vercelli, Venezia Mestre, Treviso. Ulteriori risorse, 380 milioni di euro, sono state rese disponibili nell’agosto scorso con l’aggiornamento del Contratto di Programma. Sono attualmente in corso le necessarie attività per completare e realizzare analoghi interventi per il periodo 2016-2017. Il Fiabaday 2016, promosso in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà celebrato domenica 2 ottobre a Roma, in Piazza Colonna-Palazzo Chigi, dalle 10 alle 19. Il tema conduttore della Giornata sarà: “Raccontiamo l’inclusione… coloriamo il mondo”. Per l’occasione sarà presentato il riassunto di un anno di lavoro del Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche.

Adnkronos