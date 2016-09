Fs: sostiene giornata nazionale 'Fiabaday'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - Ferrovie dello Stato Italiane sostiene “Fiabaday 2016”, Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, iniziativa organizzata dall’Associazione Onlus Fiaba che, dal 2003, si tiene ogni prima domenica di ottobre. L’evento è stato presentato oggi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, obiettivo: far confrontare tra loro autorevoli esponenti del mondo politico, sociale e dello spettacolo al fine di sensibilizzare cittadini e istituzioni nella creazione di un ambiente accessibile a tutti. Nelle stazioni a maggiore frequentazione Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato un programma di interventi per il miglioramento dell’accessibilità. Si tratta di lavori orientati al graduale adeguamento delle circa 2000 stazioni ferroviarie appartenenti al network RFI alla “Specifica Tecnica di Interoperabilità ferroviaria per le persone a mobilità ridotta”, compatibilmente con i vincoli presenti (strutturali, architettonici, logistici e di esercizio).Questi interventi, iniziati nel 2015 per un investimento complessivo di circa 160 milioni di euro, rispondono agli standard tecnici individuati da Rete Ferroviaria Italiana grazie anche alla collaborazione con le principali Associazioni che rappresentano la clientela con disabilità.

Adnkronos