Fiere: Aefi, nel 2015 in Italia 184 eventi internazionali e 10 mln visitatori

Milano, 29 set. (AdnKronos) - Nel 2015 in Italia si sono tenute 184 manifestazioni fieristiche internazionali, che hanno occupato complessivamente 3,7 milioni di metri quadrati di superficie, hanno movimentato oltre 85mila espositori e attratto più di 10 milioni di visitatori. Sono alcuni dei dati diffusi da Aefi, l'Associazione esposizioni e fiere italiane. I settori più dinamici in termini di visitatori e di espositori sono stati il tessile-abbigliamento-moda, il food-beverage-ospitalità, sport-hobby-intrattenimento-arte e industria-tecnologia-meccanica.In Europa lo scorso anno sono state 2.420 le manifestazioni internazionali che si sono tenute in 24 Paesi. Complessivamente le manifestazioni europee hanno registrato circa 677mila espositori e oltre 67 milioni di visitatori, occupando circa 25 milioni di metri quadrati. Dal rapporto Aefi emerge inoltre che il 35% degli eventi esaminati è stato rivolto ai visitatori professionali, il 31% al pubblico e il 34% ad entrambi i target.

