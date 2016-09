Ferrovie: Sorte, gli investimenti non siano solo su slide

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 29 set. (AdnKronos) - "Gli investimenti che Mazzoncini dice di poter fare, al momento, sono solo sulle slide". Cosi' l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', Alessandro Sorte, replica alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini che ha ribadito l'intenzione del gruppo di acquisire il controllo completo di Trenord."La Lombardia - continua Sorte - è una Regione aperta, pronta a valutare attentamente tutti i ragionamenti in essere. Chiediamo però a Mazzoncini che tipo di disponibilità economica abbia. Ci sono delle regole chiare: se è interessato a Trenord può fare un'Opa su Fnm che ha una partecipazione in Trenord". Negli ultimi 10 anni, ricorda l'assessore, l'ente regionale ha investito un miliardo di euro per il materiale rotabile e le infrastrutture. E precisa che "se c'è" un progetto certo per la Regione, "siamo pronti a valutare" ragionamenti favorevoli ai pendolari lombardi. "A Mazzoncini - conclude - chiediamo che con l'arrivo dell'alta velocità non siano penalizzati i nostri pendolari. Se decideremo di sederci intorno a un Tavolo per parlare di investimenti concreti potremo, anche in questa occasione, fare la nostra parte".

Adnkronos