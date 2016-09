Energia: a fondo Eos 40 mln da Intesa Sp per impianti fotovoltaici in Italia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 29 set. (AdnKronos) - Eos Investment Management, fondo di investimenti alternativi con sede a Londra, ha siglato con Intesa Sanpaolo un finanziamento a medio-lungo termine da 40 milioni di euro per finanziare parte dell’attuale portafoglio del fondo energia Efesto Energy. Il fondo, si spiega da Eos Im, conta 24 impianti fotovoltaici in dieci regioni italiane, con una potenza complessiva pari a 27 Megawatt e per un controvalore superiore a 65 milioni di euro.Il finanziamento è stato strutturato e coordinato da Banca Imi, la banca d’investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, che ha agito in qualità di mandated lead arranger e di banca agente. "Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo con il gruppo Intesa Sanpaolo -spiega Ciro Mongillo, ceo e fondatore di Eos Im- il nostro disegno strategico è sempre più chiaro e lineare. Questo ulteriore passo ci permette di ottimizzare i rendimenti dei nostri investitori sull’intero portafoglio del fondo".

Adnkronos