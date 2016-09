Design: al via il countdown per il 'Salone del Mobile.Milano Shanghai' (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "La costante crescita a due cifre delle nostre esportazioni, registrata negli ultimi anni, conferma l’Italia primo partner nel sistema arredo per la Cina – afferma Michele Scannavini, presidente dell’Agenzia Ice – La continua spinta all'innovazione, l'eccellenza, la qualità e il design delle nostre produzioni, unitamente all'imponente urbanizzazione e alla crescita del potere di acquisto della classe media cinese, offrono grandi spazi di mercato e numerose opportunità per le nostre aziende. Fondamentale, quindi, una promozione sinergica, coordinata e di impatto. Lo sforzo di portare il Salone del Mobile per la prima volta a Shanghai va in questa precisa direzione".“Italia-Cina, Milano-Shanghai rappresentano un ponte commerciale ma anche culturale che va via via rafforzandosi” – afferma Roberto Snaidero, presidente del Salone del Mobile.Milano – Un ponte che il Salone del Mobile.Milano Shanghai vuole consolidare ulteriormente, creando le migliori condizioni per un dialogo che potrà portare benefici a entrambe le parti, a partire da un concetto chiave per tutti: l’eccellenza. E questa prima edizione rappresenta un passaggio fondamentale per sviluppare questo mercato”. In questo percorso, Federlegno Arredo Eventi conta anche sulla partnership strategica di BolognaFiere.

Adnkronos