Design: al via il countdown per il 'Salone del Mobile.Milano Shanghai' (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Dedicati al design e all'interior design i contributi di Fabio Novembre, architetto e designer, che raggiunge la sua notorietà con una serie di progetti per ristoranti, discoteche e negozi sia in Italia che all'estero e con mobili dal design creativo e unico; Marco Romanelli, architetto e designer operativo nel campo dell’architettura d’interni, che accompagna l’attività progettuale ad un’intensa riflessione critica sui temi dell’abitare e del design; Tiziano Vudafieri, allievo di Aldo Rossi, che opera tra Milano e Shanghai, spaziando dall'architettura all'interior design di spazi pubblici e privati, al design per l’ospitalità e product design.Altro spazio di incontro quello dedicato al SaloneSatellite, il primo evento ad aver posto particolare attenzione sui giovani diventando subito luogo di incontro per eccellenza tra imprenditori-talent scout e i più promettenti progettisti; la sua creazione – nel 1998 – è stata un atto di fiducia nelle potenzialità creative degli under 35. Dopo i Saloni WorldWide di Mosca debutta in Cina, il Salone Satellite Shanghai con la sua prima edizione che coinvolge i giovani designer cinesi.Fondamentale fin da subito nella realizzazione del progetto fieristico la piena collaborazione da parte del Governo, in particolare del Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, dell’Agenzia ICE, dell’ambasciatore italiano a Pechino Ettore Sequi e delle più importanti Istituzioni italiane presenti in Cina.

Adnkronos