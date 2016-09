Design: al via il countdown per il 'Salone del Mobile.Milano Shanghai'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 29 set. - (AdnKronos) - Il Salone del Mobile.Milano, punto di riferimento internazionale della creatività del design e dell’arredo, arriva sul mercato cinese con la prima edizione del Salone del Mobile.Milano Shanghai. Un’edizione “speciale” che porta sul palcoscenico del Sec – Shanghai Exhibition Center – dal 19 al 21 novembre il meglio della produzione dell’arredo Made in Italy e non solo. Insieme all'arredo e al design di una selezione top premium di 55 aziende italiane, animeranno l’evento un’altrettanta selezione di marchi esemplificativi dell’Italian lifestyle – fashion, automotive, food & beverage – per un’immersione totale nella bellezza del Bel Paese amata e ricercata nel mondo.Una mostra evento che farà vivere ai visitatori un’experience unica grazie anche ad un progetto di allestimento creato su misura per il Sec dall’Arch. Alessandro Colombo che accompagnerà gli ospiti in un itinerario del bello e ben fatto alla scoperta della bellezza e della qualità artigianale, del lusso e dell’eleganza firmata Made in Italy.Fulcro di tutto una “piazza all'italiana” dove convergono le eccellenze italiane e che diventa luogo d’incontro, di scambio di idee, di relazioni e di relax per godere della raffinatezza dei prodotti esposti. Ma anche momento culturale di ascolto e di confronto grazie alle Master Classes, l’evento consolidato del Salone del Mobile.Milano che porta all'estero la voce di architetti italiani di fama internazionale. A rafforzare l’incontro fra le due metropoli – Milano e Shanghai – l’ architetto e urbanista Stefano Boeri, vincitore dell’International Highrise Award per il Bosco Verticale di Milano insignito come “il grattacielo più bello e innovativo del mondo”.

Adnkronos