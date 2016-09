De Cecco, Regional Randstad Award conferma percorso qualità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 29 set. (Labitalia) - “Il riconoscimento di oggi è la conferma di un percorso di qualità e di serietà del marchio De Cecco negli anni”. Così il direttore delle Risorse umane di Fratelli De Cecco, Domenico Moretti, commenta il Regional Randstad Award Centro ricevuto classificandosi al secondo posto come azienda più attrattiva dell’Italia centrale per i potenziali dipendenti.“La nostra azienda - ricorda - festeggia quest’anno i 130 anni di attività. Nel tempo ha conquistato la fiducia dei consumatori e di chi oggi cerca una realizzazione professionale in un’azienda seria, solida e che fa della qualità un principio irrinunciabile. Tra i tanti che avrebbero piacere di lavorare con noi, sicuramente ci sono anche diversi estimatori della pasta e degli altri prodotti della De Cecco e siamo lusingati di questi attestati di stima”.“Siamo impegnati a far crescere questa azienda anche per realizzare il maggior numero di sogni di chi cerca lavoro, soprattutto se sono giovani”, conclude il direttore delle Risorse umane dell’azienda di Chieti.

Adnkronos