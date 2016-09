Clementoni, Regional Randstad Award stimolo per futuro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 29 set. (Labitalia) - “Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi e rappresenta per noi uno stimolo a continuare su questa strada per il futuro”. Così Patrizia Clementoni, responsabile Risorse umane di Clementoni Spa, commenta il Regional Randstad Award Centro ricevuto classificandosi al primo posto come azienda più attrattiva dell’Italia centrale per i potenziali dipendenti.“Da oltre 50 anni, la nostra azienda cerca di creare un ambiente di lavoro aperto e stimolante per tutti i lavoratori, incentivandone la cooperazione e il team working. Sicuramente l’atmosfera che si respira in Clementoni è legata anche alla nostra tipologia di business: il mondo del giocattolo ha infatti di per sé un fascino particolare ed è un settore in continua evoluzione, che ci spinge a proiettarci verso il futuro alla costante ricerca di prodotti innovativi che possano soddisfare le nuove esigenze dei bambini”, sottolinea la responsabile Risorse umane dell’azienda che ha sede in provincia di Macerata.“Per questo, diventa fondamentale per l’azienda la presenza al suo interno di tanti giovani motivati e ispirati, giovani sui quali l’azienda investe molto anche in termini di formazione, affinché possano crescere seguendo le loro attitudini e possano dare il proprio contributo allo sviluppo dell’impresa e di conseguenza - conclude - al benessere del territorio in cui questa è collocata”.

Adnkronos