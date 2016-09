Ceresa (Randstad), immagine azienda incide su attrattività

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bologna, 29 set. (Labitalia) - “L’immagine che l’azienda si costruisce incide sulla capacità di attirare e trattenere risorse”. E’ quanto afferma Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia, in occasione dell’assegnazione del Regional Randstad Award Centro, il riconoscimento - giunto alla seconda edizione - alle aziende ritenute più attrattive sul territorio dai potenziali dipendenti.“In un momento in cui il Paese esporta molti talenti all’estero ma incontra difficoltà ad acquisirli e trattenerli, l’investimento delle aziende in employer branding diventa sempre più un elemento chiave per restare competitivi sul mercato”, spiega Ceresa.Per questo, sottolinea l’ad di Randstad Italia, “conoscere la percezione dell’opinione pubblica consente ai datori di lavoro di migliorare le proprie strategie di gestione delle risorse umane”.

Adnkronos