Caso Ruby: legali Berlusconi pronti a presentare istanza rinvio

Milano, 29 set. (AdnKronos) - Istanza di legittimo impedimento per motivi di salute. La presenteranno al più presto i legali dell’ex premier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di rinviare l’udienza prevista a Milano per lunedì 3 ottobre, relativa al filone giudiziario definito Ruby ter, dove l’ex cavaliere è imputato per corruzione in atti giudiziari. I legali puntano anche allo stralcio della sua posizione. Sull’istanza è chiamato a rispondere il gup di Milano Laura Marchiondelli.

