Brescia: crac Medeghini, 3,8mln di euro sequestrati a tre banche

Milano, 29 set. (AdnKronos) - I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di oltre 3.845.000 euro nei confronti di tre istituti di credito operanti sul territorio nazionale, nell'ambito dell'operazione Ghost Cheese, legata al crac del gruppo Medeghini. Per quasi tre anni i finanzieri hanno analizzato e tenuto sotto controllo 21 società appartenenti al Gruppo Medeghini, storica realtà italiana specializzata nella produzione e nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti lattiero-caseari, con circa 500 dipendenti, 450 milioni di euro di fatturato e un indotto in grado di dare lavoro ad altre 1.000 persone. Le principali imprese del gruppo sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Brescia tra il 2010 e il 2013.Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini hanno permesso di ipotizzare, tra l’altro, l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e in alcuni casi anche preferenziale nei confronti di 51 funzionari bancari, di cui 25 alle dipendenze degli istituti bancari destinatari del provvedimento di sequestro in esame. Le posizioni dei restanti 26 soggetti sono tuttora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

