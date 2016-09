Berlusconi: Fontana, sede Fi sommersa da messaggi auguri

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - “La sede di Forza Italia è sommersa di messaggi di auguri per il presidente Berlusconi”. Lo sottolinea Gregorio Fontana, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fi. “Il grande e tangibile affetto del popolo azzurro per il presidente -aggiunge- si è palesato, in occasione dell’80/mo compleanno, attraverso migliaia di messaggi pervenuti alle nostre sedi per posta, per telefono, per email, da parte di dirigenti e iscritti, ma anche di tanti cittadini ed elettori non impegnati in politica. Trasmetteremo tutti questi messaggi al presidente Berlusconi, come testimonianza del profondo legame personale che lega tanti italiani al nostro leader”.

