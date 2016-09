Wizz Air, nuovo programma cadetti per futuri piloti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Budapest, 28 set. (Labitalia) - Wizz Air avvia il nuovo programma cadetti per futuri piloti. La compagnia aerea dell’Europa Centrale e Orientale ha annunciato il lancio del suo nuovo programma cadetti in partnership con Baa Training. Baa Training è stata selezionata per fornire soluzioni di formazione su misura per far fronte alla significativa richiesta di futuri piloti per Wizz Air. L’accordo di 5 anni recluterà fino a 150 cadetti sotto il regolamento Easa per fornire a Wizz Air piloti con licenza Atpl integrata. Wizz attualmente impiega oltre 800 piloti presso le sue 25 basi nell’Europa Centrale e Orientale ed espande il suo team di piloti di oltre 200 persone all’anno. La compagnia aerea cerca ora giovani decisi e appassionati con minima o nessuna esperienza di volo che vogliono unirsi al team di professionisti motivati e di alto livello della compagnia aerea. Il programma si focalizzerà sull’apprendimento e lo sviluppo di competenze rilevanti e orientate verso i bisogni operativi di Wizz Air. Offrendo un posto di lavoro garantito a chi completerà il corso con successo, il programma permetterà ai diplomati di entrare nella compagnia aerea direttamente come co-piloti di aeromobili Airbus A320 e A321 nel network Wizz Air."In Wizz Air sappiamo -spiega Diederik Pen, chief operations officer di Wizz Air- che le persone sono il cuore e l’anima dell’azienda. E’ il motivo per cui siamo lieti di lanciare un ulteriore programma cadetti con Baa Training, offrendo l’eccezionale opportunità di iniziare la propria carriera in Wizz Air a un'intera nuova generazione di piloti di compagnie aeree". "Il programma cadetti di Wizz Air -fa notare- non solo fornisce una formazione completa ai futuri piloti ma, se essi rispondono a tutti i requisiti, entreranno nella famiglia Wizz Air e voleranno sui nostri aeromobili Airbus A320 e A321. Il lancio del programma cadetti è un importante nuovo capitolo della storia Wizz Air e non vediamo l’ora di trovare il nostro talentuoso equipaggio di volo del futuro".

Adnkronos