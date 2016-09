Venezia: Waterlines Stories, si presentano i progetti 'Residenze d'artista' (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per quanto riguarda, invece, la prima residenza autunnale, questi gli appuntamenti: il 13 ottobre, il cantautore bosniaco Damir Imamović e la danzatrice Michela Lorenzano si esibiranno per il pubblico in una performance musicale dal titolo Moving Sevdah alle ore 17.00, al Museo di Palazzo Grimani del Polo museale del Veneto, S. Maria Formosa, Castello 4858, Ruga Giuffa, Venezia.Il 21 ottobre, alle ore 17.30 in Sala Teatro all’Isola di San Servolo, durante l’incontro, in lingua inglese, dal titolo Sevdah: the art of emancipation, Imamović presenterà la sua arte, la “sevdah”, coinvolgendo il pubblico con spunti che richiamano anche la ricca storia di Venezia. La “sevdah” di Damir è la versione moderna, reinterpretata, della tradizionale musica della Bosnia Erzegovina.L’artista bosniaco si confronterà, in occasione di un laboratorio dedicato, anche con gli studenti del Collegio Internazionale dell’Università Ca’ Foscari, che vivono e studiano nell’isola di San Servolo. Waterlines, infatti, è inserito nel programma didattico del Collegio stesso.

